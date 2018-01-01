Биография

Джихе, или Ким Джи-хе, — американская актриса, певица, режиссер, продюсер. Родилась в Сеуле 7 февраля 1989 года. Получила степень бакалавра в области политологии в Университете Эмори, но не стала дипломатом, как планировала. В 2007 году выпустила музыкальный лейбл Septem и записала первый альбом My Heart Is an Elephant. В 2011 году стала соавтором, режиссером и продюсером мультимедийной рок-оперы, основанной на ее третьем альбоме Fire Burning Rain совместно с драматургом Джоном Патриком Шенли. Выступала на Олимпийских играх в Лондоне, Каннском кинофестивале и в Генеральной Ассамблее ООН. Кинодебют состоялся в 2009 году, когда Джихе сыграла роль в фильме «2Б» в роли певицы. В 2016 году ее друг предложил пройти прослушивание для мини-сериала National Geographic «Марс» — и она сыграла близнецов в своей первой главной роли. После этого Джихе снялась в эпическом фильме «Хроники хищных городов» в роли Анны Фанг. Актрису можно встретить в кинолентах «Видоизмененный углерод», «Наследники» и «Дюна: Пророчество».