Хранитель
Wink
Фильмы
Хранитель

Хранитель (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, The Keeper
Триллер, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Психологический триллер «Хранитель» — фильм Пола Линча о многоликости зла, которое нередко скрывается за маской блюстителя закона.

Танцовщица Джина чудом остается в живых после того, как на нее и ее парня напал неизвестный маньяк. После выписки из больницы девушка решает вернуться в родной город, а лейтенант Крэбс, который ведет ее дело, любезно предлагает подвезти до автобусной станции. Следующее, что увидит Джина — запертая клетка в подвале дома Крэбса. Теперь девушке придется вести психологическую войну против тюремщика-психопата, но чем дольше она остается взаперти, тем более призрачными кажутся шансы на побег.

Смотреть фильм «Хранитель» будет интересен ценителям остросюжетного кино, которое не просто рассказывает истории, а глубоко исследует психологию манипулятора и его жертвы.

Хранитель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Хранитель»