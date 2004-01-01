Хранитель (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
Психологический триллер «Хранитель» — фильм Пола Линча о многоликости зла, которое нередко скрывается за маской блюстителя закона.
Танцовщица Джина чудом остается в живых после того, как на нее и ее парня напал неизвестный маньяк. После выписки из больницы девушка решает вернуться в родной город, а лейтенант Крэбс, который ведет ее дело, любезно предлагает подвезти до автобусной станции. Следующее, что увидит Джина — запертая клетка в подвале дома Крэбса. Теперь девушке придется вести психологическую войну против тюремщика-психопата, но чем дольше она остается взаперти, тем более призрачными кажутся шансы на побег.
Смотреть фильм «Хранитель» будет интересен ценителям остросюжетного кино, которое не просто рассказывает истории, а глубоко исследует психологию манипулятора и его жертвы.
- ПЛРежиссёр
Пол
Линч
- ДМАктёр
Джо
МакКой
- АААктёр
Алехандро
Абеллан
- Актёр
Деннис
Хоппер
- Актриса
Азия
Ардженто
- Актриса
Хелен
Шейвер
- ЧФАктёр
Чарльз
Фредерик
- АЗАктёр
Алекс
Захара
- Актёр
Локлин
Манро
- ФГАктёр
Филип
Грэйнджер
- ФКАктёр
Фред
Китинг
- ДССценарист
Джералд
Санфорд
- ТБПродюсер
Тед
Бауман
- ДБПродюсер
Джэми
Браун
- ДДПродюсер
Джульетт
Джонс
- МДПродюсер
Мартин
Дж. Бараб
- НМХудожница
Нэнси
Моссоп
- ТУХудожница
Тереза
Уэстон
- РЧХудожник
Рэнди
Чодак
- ПХХудожница
Патриция
Харгривз
- ДРМонтажёр
Джулиан
Родд
- СПКомпозитор
Саша
Путтнэм