Хранитель (фильм, 2004) смотреть онлайн

Психологический триллер «Хранитель» — фильм Пола Линча о многоликости зла, которое нередко скрывается за маской блюстителя закона.



Танцовщица Джина чудом остается в живых после того, как на нее и ее парня напал неизвестный маньяк. После выписки из больницы девушка решает вернуться в родной город, а лейтенант Крэбс, который ведет ее дело, любезно предлагает подвезти до автобусной станции. Следующее, что увидит Джина — запертая клетка в подвале дома Крэбса. Теперь девушке придется вести психологическую войну против тюремщика-психопата, но чем дольше она остается взаперти, тем более призрачными кажутся шансы на побег.



Смотреть фильм «Хранитель» будет интересен ценителям остросюжетного кино, которое не просто рассказывает истории, а глубоко исследует психологию манипулятора и его жертвы.



Хранитель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.