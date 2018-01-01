Wink
Детям
Храбрец-удалец
Актёры и съёмочная группа фильма «Храбрец-удалец»

Актёры и съёмочная группа фильма «Храбрец-удалец»

Режиссёры

Роман Давыдов

Роман Давыдов

Режиссёр

Актёры

Владимир Басов

Владимир Басов

Актёрозвучка
Анна Каменкова

Анна Каменкова

Актрисаозвучка
Евгений Герасимов

Евгений Герасимов

Актёрозвучка

Сценаристы

Владимир Данилов

Владимир Данилов

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Монтажёры

Любовь Георгиева

Любовь Георгиева

Монтажёр

Операторы

Майя Попова

Майя Попова

Оператор

Композиторы

Владимир Кривцов

Владимир Кривцов

Композитор