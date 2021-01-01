Хозяйка поместья (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.82021, Lady of the Manor
Комедии92 мин18+
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Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Ханне последнее время не везет – она пережила арест и расставание с партнером, который, к тому же, выгнал ее из дома. Хотя, может быть, все не так плохо – в баре к ней подходит наследник богатой семьи и предлагает стать гидом в своем поместье-музее. Но есть нюанс – там поселился призрак бывшей хозяйки, которая возмущена манерами новенькой и берется ее перевоспитывать.
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Информация
Рейтинг
5.3 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристиан
Лонг
- Режиссёр
Джастин
Лонг
- Актриса
Мелани
Лински
- Актриса
Джуди
Грир
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Райан
Филипп
- Актёр
Луис
Гусман
- ПДАктёр
Патрик
Даффи
- ТОАктриса
Тамара
Остин
- АКАктёр
Алекс
Клейн
- ЛЛАктриса
Линдсэй
Ламб
- Сценарист
Джастин
Лонг
- КЛСценарист
Кристиан
Лонг
- МЕПродюсер
Майкл
Е. Браун
- КЛПродюсер
Кристиан
Лонг
- Продюсер
Джастин
Лонг
- НМПродюсер
Ник
Моргулис
- НМОператор
Ник
Моргулис
- ББКомпозитор
Бо
Бодди
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен