Хозяйка поместья (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Ханне последнее время не везет – она пережила арест и расставание с партнером, который, к тому же, выгнал ее из дома. Хотя, может быть, все не так плохо – в баре к ней подходит наследник богатой семьи и предлагает стать гидом в своем поместье-музее. Но есть нюанс – там поселился призрак бывшей хозяйки, которая возмущена манерами новенькой и берется ее перевоспитывать.



Хозяйка поместья смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.