Хозяйка поместья
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Хозяйка поместья

Хозяйка поместья (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.82021, Lady of the Manor
Комедии92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Ханне последнее время не везет – она пережила арест и расставание с партнером, который, к тому же, выгнал ее из дома. Хотя, может быть, все не так плохо – в баре к ней подходит наследник богатой семьи и предлагает стать гидом в своем поместье-музее. Но есть нюанс – там поселился призрак бывшей хозяйки, которая возмущена манерами новенькой и берется ее перевоспитывать.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хозяйка поместья»

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