ХОТ-ДОГ
Актёры и съёмочная группа фильма «ХОТ-ДОГ»

Режиссёры

Торстен Кюнстлер

Torsten Künstler
Режиссёр

Актёры

Тиль Швайгер

Til Schweiger
АктёрLuke Steiner
Маттиас Швайгхёфер

Matthias Schweighöfer
АктёрTheo Ransoff
Энн Шефер

Anne Schäfer
АктрисаNicki Kasulke
Лиза Томашевски

Lisa Tomaschewsky
АктрисаMascha Butkin
Йоахим Пауль Ассбёк

Joachim Paul Assböck
АктёрKollege Theos Vater
Илька Бессин

Ilka Bessin
АктрисаVera
Виктор Блайшвиц

Viktor Bleischwitz
АктёрSoldat
Давид Брюкнер

David Brückner
АктёрDrogen-Laborant
Симсон Буббель

Simson Bubbel
АктёрGeiselnehmer
Брелим Дестани

Blerim Destani
АктёрPilot

Сценаристы

Ло Малинке

Lo Malinke
Сценарист

Продюсеры

Марко Бекманн

Marco Beckmann
Продюсер
Дан Мааг

Dan Maag
Продюсер
Маттиас Швайгхёфер

Matthias Schweighöfer
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Алёна Созинова

Актриса дубляжа

Операторы

Маркус Нестрой

Markus Nestroy
Оператор