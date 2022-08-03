ХОТ-ДОГ (фильм, 2018) смотреть онлайн

ХОТ-ДОГ
2018, Hot Dog
Боевик, Комедия101 мин18+

О фильме

Молодой полицейский Тео и его опытный напарник Люк – полные противоположности. Первый никогда не нарушает устав и всегда действует по правилам, второй – полагается на чутье и не соблюдает формальностей. Смогут ли они сработаться, выполняя сложное задание по защите Европы от террористов?

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «ХОТ-ДОГ»