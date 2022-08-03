ХОТ-ДОГ (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Hot Dog
Боевик, Комедия101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодой полицейский Тео и его опытный напарник Люк – полные противоположности. Первый никогда не нарушает устав и всегда действует по правилам, второй – полагается на чутье и не соблюдает формальностей. Смогут ли они сработаться, выполняя сложное задание по защите Европы от террористов?
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ТКРежиссёр
Торстен
Кюнстлер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- ЭШАктриса
Энн
Шефер
- ЛТАктриса
Лиза
Томашевски
- ЙПАктёр
Йоахим
Пауль Ассбёк
- ИБАктриса
Илька
Бессин
- ВБАктёр
Виктор
Блайшвиц
- ДБАктёр
Давид
Брюкнер
- СБАктёр
Симсон
Буббель
- БДАктёр
Брелим
Дестани
- ЛМСценарист
Ло
Малинке
- МБПродюсер
Марко
Бекманн
- ДМПродюсер
Дан
Мааг
- Продюсер
Маттиас
Швайгхёфер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- МНОператор
Маркус
Нестрой