ХОТ-ДОГ (фильм, 2018) смотреть онлайн

Молодой полицейский Тео и его опытный напарник Люк – полные противоположности. Первый никогда не нарушает устав и всегда действует по правилам, второй – полагается на чутье и не соблюдает формальностей. Смогут ли они сработаться, выполняя сложное задание по защите Европы от террористов?

