Шестиклассники Тор, Макс и Лукас слывут школьными неудачниками и мечтают стать классными ребятами, которых никто не посмеет обижать. К тому же, у Макса первая любовь, и надо как-то завоевывать ее внимание. Помочь друзьям может лишь крутая вечеринка. Осталось только на нее попасть.

