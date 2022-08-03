Хорошие мальчики
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Хорошие мальчики

Хорошие мальчики (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Good Boys
Комедия85 мин18+

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О фильме

Шестиклассники Тор, Макс и Лукас слывут школьными неудачниками и мечтают стать классными ребятами, которых никто не посмеет обижать. К тому же, у Макса первая любовь, и надо как-то завоевывать ее внимание. Помочь друзьям может лишь крутая вечеринка. Осталось только на нее попасть.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хорошие мальчики»