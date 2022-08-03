Хорошие мальчики (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, Good Boys
Комедия85 мин18+
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О фильме
Шестиклассники Тор, Макс и Лукас слывут школьными неудачниками и мечтают стать классными ребятами, которых никто не посмеет обижать. К тому же, у Макса первая любовь, и надо как-то завоевывать ее внимание. Помочь друзьям может лишь крутая вечеринка. Осталось только на нее попасть.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДСРежиссёр
Джин
Ступницки
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- КЛАктёр
Кит
Л. Уильямс
- БНАктёр
Брэйди
Нун
- Актриса
Молли
Гордон
- МФАктриса
Мидори
Френсис
- МДАктриса
Милли
Дэвис
- ДБАктёр
Джош
Барклай Карас
- Актёр
Уилл
Форте
- МПАктриса
Мариэсса
Портеланс
- ЛРАктёр
Лил
Рел Ховери
- Сценарист
Ли
Айзенберг
- ДССценарист
Джин
Ступницки
- Продюсер
Дэн
Кларк
- Продюсер
Ли
Айзенберг
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- АБАктёр дубляжа
Александр
Бардалим
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АСХудожница
Аллиса
Суонсон
- ДФОператор
Джонатан
Фурмаски
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн