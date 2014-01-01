Хорошее убийство (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Good Kill
Драмы98 мин18+
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Сюжет
Действие фильма развернется вокруг летчика, управляющего беспилотным истребителем из Лос-Анджелеса. Каждый день он атакует талибов на другом конце земного шара, а по вечерам отправляется домой, где его ждут скандалы с женой и детьми. Устав от такой жизни, главный герой начинает сомневаться в правильности своей миссии. Ведь сколько бы террористов он не убил, им на смену приходят новые.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Никкол
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актриса
Зои
Кравиц
- ДЭАктёр
Джейк
Эйбел
- ДДАктриса
Дженьюэри
Джонс
- ФЭАктриса
Фатима
Эль-Бахрауй
- ЭААктёр
Эль-Хттаби
Абделуахаб
- РМАктёр
Райан
Монтано
- ДКАктёр
Дилан
Кенин
- СДАктёр
Стэффорд
Дуглас
- Сценарист
Эндрю
Никкол
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- Продюсер
Николя
Картье
- Продюсер
Эндрю
Никкол
- ВОХудожница
Венди
Озолс-Барнс
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек