Холостячки
Wink
Фильмы
Холостячки
7.52012, Bachelorette
Комедии, Мелодрамы83 мин18+

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Холостячки (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Три симпатичные и острые на язык незамужние подруги приезжают на свадьбу бывшей одноклассницы-толстушки и… случайно портят впечатляющее своими размерами подвенечное платье невесты. А ведь завтра ей идти к алтарю! За одну ночь холостячкам предстоит проделать головокружительное путешествие по стрип-клубам, туалетным комнатам и мужским спальням во имя спасения свадьбы той, которую они терпеть не могут.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холостячки»

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