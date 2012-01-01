Холостячки (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Три симпатичные и острые на язык незамужние подруги приезжают на свадьбу бывшей одноклассницы-толстушки и… случайно портят впечатляющее своими размерами подвенечное платье невесты. А ведь завтра ей идти к алтарю! За одну ночь холостячкам предстоит проделать головокружительное путешествие по стрип-клубам, туалетным комнатам и мужским спальням во имя спасения свадьбы той, которую они терпеть не могут.



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