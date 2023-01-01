Холодный пот (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
8.01970, De la part des copains
Боевик, Криминал89 мин12+
О фильме
Джо Мартин живет со своей семьей во Франции. Однажды его спокойная жизнь нарушается звонками с угрозами. Он сохраняет спокойствие и, кажется, догадывается кто это. Это люди из его прошлого. Прошлого, возврата которого он не хочет. Люди, которые жаждут мести.
Холодный пот смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ТЯРежиссёр
Теренс
Янг
- ЧБАктёр
Чарльз
Бронсон
- ЛУАктриса
Лив
Ульман
- ДМАктёр
Джеймс
Мейсон
- ДААктриса
Джилл
Айрленд
- МКАктёр
Мишель
Константен
- ЛПАктёр
Луиджи
Пистилли
- ЯДАктриса
Янник
Делулль
- ПБАктёр
Поль
Бонифас
- ССАктриса
Сабина
Сун
- РМАктёр
Роже
Мейе
- ШУСценарист
Шимон
Уайнселберг
- АССценарист
Альбер
Симонен
- ДБСценарист
Дороти
Беннетт
- РДПродюсер
Робер
Дорфман
- МЖПродюсер
Морис
Жакин
- ММКомпозитор
Мишель
Мань