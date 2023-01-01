Холодный пот
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Холодный пот

Холодный пот (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

8.01970, De la part des copains
Боевик, Криминал89 мин12+

О фильме

Джо Мартин живет со своей семьей во Франции. Однажды его спокойная жизнь нарушается звонками с угрозами. Он сохраняет спокойствие и, кажется, догадывается кто это. Это люди из его прошлого. Прошлого, возврата которого он не хочет. Люди, которые жаждут мести.

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Страна
Франция, Италия, Бельгия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb