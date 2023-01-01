Холодный пот (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Джо Мартин живет со своей семьей во Франции. Однажды его спокойная жизнь нарушается звонками с угрозами. Он сохраняет спокойствие и, кажется, догадывается кто это. Это люди из его прошлого. Прошлого, возврата которого он не хочет. Люди, которые жаждут мести.



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