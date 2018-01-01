Wink
Шимон Уайнселберг
Шимон Уайнселберг

Шимон Уайнселберг

Shimon Wincelberg

Карьера
Сценарист
Дата рождения
26 сентября 1924 г. (80 лет)
Дата смерти
29 сентября 2004 г.

Фильмография

Сценарист