Холодный пот
Актёры и съёмочная группа фильма «Холодный пот»

Режиссёры

Теренс Янг

Terence Young
Режиссёр

Актёры

Чарльз Бронсон

Charles Bronson
АктёрJoe Martin
Лив Ульман

Liv Ullmann
АктрисаFabienne Martin
Джеймс Мейсон

James Mason
АктёрCapt. Ross
Джилл Айрленд

Jill Ireland
АктрисаMoira
Мишель Константен

Michel Constantin
АктёрWhitey
Луиджи Пистилли

Luigi Pistilli
АктёрFausto Gelardi
Янник Делулль

Yannick Delulle
АктрисаMichèle Martin (в титрах: Yannick de Lulle)
Поль Бонифас

Paul Bonifas
АктёрThe Doctor
Сабина Сун

Sabine Sun
АктрисаThe Nurse
Роже Мейе

Roger Mailles
АктёрPoker Player (в титрах: Roger Maille)

Сценаристы

Шимон Уайнселберг

Shimon Wincelberg
Сценарист
Альбер Симонен

Albert Simonin
Сценарист
Дороти Беннетт

Dorothea Bennett
Сценарист

Продюсеры

Робер Дорфман

Robert Dorfmann
Продюсер
Морис Жакин

Maurice Jacquin
Продюсер

Композиторы

Мишель Мань

Michel Magne
Композитор