Холодное золото (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Якутская военная драма Петра Хики. 1942 год. Линия фронта проходит далеко от Якутии, однако в суровом северном крае идут собственные бои. Здесь орудует жестокая банда Попова. Головорезы уже убили двух оленеводов, ограбили продуктовый склад, застрелили врача, совершили налет на золотой прииск и подожгли целый поселок. Терять бандитам нечего – шайка состоит из беглых заключенных ГУЛАГа. Ликвидировать группировку предстоит лейтенанту НКВД Карасеву. Первым делом он внедряет в банду своего человека, а затем с небольшим отрядом чекистов отправляется по следу головорезов в бескрайнюю тайгу. Смотрите снятый в заснеженных лесах Якутии истерн «Холодное золото» онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Петр
Хики
- АПАктёр
Аскалон
Павлов
- ПБАктёр
Петр
Баснаев
- ИКАктёр
Иван
Константинов
- ДХАктёр
Дмитрий
Хоютанов
- ВШАктёр
Вячеслав
Шатненко
- Актёр
Яков
Шамшин
- ВЮАктёр
Вячеслав
Югов
- ФЛАктёр
Федот
Львов
- НШАктриса
Нюргуяна
Шадрина
- ИПАктёр
Илья
Петухов
- ЛБСценарист
Любовь
Борисова
- ССПродюсер
Сардана
Саввина
- ИСОператор
Иван
Семенов
- МККомпозитор
Моисей
Кобяков