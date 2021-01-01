Холодное золото (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Якутская военная драма Петра Хики. 1942 год. Линия фронта проходит далеко от Якутии, однако в суровом северном крае идут собственные бои. Здесь орудует жестокая банда Попова. Головорезы уже убили двух оленеводов, ограбили продуктовый склад, застрелили врача, совершили налет на золотой прииск и подожгли целый поселок. Терять бандитам нечего – шайка состоит из беглых заключенных ГУЛАГа. Ликвидировать группировку предстоит лейтенанту НКВД Карасеву. Первым делом он внедряет в банду своего человека, а затем с небольшим отрядом чекистов отправляется по следу головорезов в бескрайнюю тайгу. Смотрите снятый в заснеженных лесах Якутии истерн «Холодное золото» онлайн в видеосервисе Wink.



Холодное золото смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.