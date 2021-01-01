Холодное золото
Wink
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Холодное золото
8.02021, Холодное золото
Военные, Боевики107 мин18+
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Холодное золото (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Якутская военная драма Петра Хики. 1942 год. Линия фронта проходит далеко от Якутии, однако в суровом северном крае идут собственные бои. Здесь орудует жестокая банда Попова. Головорезы уже убили двух оленеводов, ограбили продуктовый склад, застрелили врача, совершили налет на золотой прииск и подожгли целый поселок. Терять бандитам нечего – шайка состоит из беглых заключенных ГУЛАГа. Ликвидировать группировку предстоит лейтенанту НКВД Карасеву. Первым делом он внедряет в банду своего человека, а затем с небольшим отрядом чекистов отправляется по следу головорезов в бескрайнюю тайгу. Смотрите снятый в заснеженных лесах Якутии истерн «Холодное золото» онлайн в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Исторические, Боевики

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