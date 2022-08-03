Холлеры
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Холлеры

Холлеры (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Hollars
Драма, Комедия84 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает о нью-йоркском художнике Джоне Холлере. Вместе со своей беременной девушкой он возвращается в родной город в американской глубинке накануне серьeзной операции у матери. Там он вновь сталкивается с сумасшедшей жизнью своего семейства, из-за чего он некогда покинул этот город, а также с бывшими одноклассниками и бывшей подружкой…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb