Фильм рассказывает о нью-йоркском художнике Джоне Холлере. Вместе со своей беременной девушкой он возвращается в родной город в американской глубинке накануне серьeзной операции у матери. Там он вновь сталкивается с сумасшедшей жизнью своего семейства, из-за чего он некогда покинул этот город, а также с бывшими одноклассниками и бывшей подружкой…

