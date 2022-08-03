Холлеры (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Hollars
Драма, Комедия84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм рассказывает о нью-йоркском художнике Джоне Холлере. Вместе со своей беременной девушкой он возвращается в родной город в американской глубинке накануне серьeзной операции у матери. Там он вновь сталкивается с сумасшедшей жизнью своего семейства, из-за чего он некогда покинул этот город, а также с бывшими одноклассниками и бывшей подружкой…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джон
Красински
- Актёр
Джон
Красински
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- ЭДАктриса
Эшли
Дайк
- ДГАктёр
Джош
Гробан
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- ДССценарист
Джеймс
С. Страуз
- АСПродюсер
Аллисон
Сигер
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- ДРКомпозитор
Джош
Риттер