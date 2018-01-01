Wink
Детям
Хочу быть отважным
Актёры и съёмочная группа фильма «Хочу быть отважным»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хочу быть отважным»

Режиссёры

Николай Серебряков

Режиссёр
Вадим Курчевский

Режиссёр

Актёры

Анатолий Папанов

АктёрТигр
Клара Румянова

Актрисаозвучка
Александр Баранов

Актёрозвучка
Ростислав Плятт

Актёрозвучка
Вадим Тонков

Актёрозвучка
Юлия Юльская

Актрисаозвучка

Сценаристы

Наталья Гернет

Сценарист
Ян Вильковский

Сценарист
Ханна Янушевская

Сценарист

Операторы

Теодор Бунимович

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Композитор