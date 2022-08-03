Хоббит: Нежданное путешествие (фильм, 2012) смотреть онлайн

Приключенческий фильм «Хоббит: Нежданное путешествие» 2012 года — первая часть кинотрилогии, ставшей приквелом к легендарному «Властелину колец». В режиссерском кресле — Питер Джексон, главные роли играют Мартин Фриман, Иэн Маккеллен и Ричард Армитедж, а значит, это будет незабываемое зрелище.



Хоббиты — народ тихий и мирный. Для них нет ничего лучше, чем выкурить трубочку ароматного табака да посудачить за кружкой пива с соседями. А Бильбо Бэггинс, уж поверьте, — типичный хоббит. Но однажды на пороге его дома появляется фигура, облаченная в серую мантию. Маг Гэндальф помнит нашего Бильбо совсем крохой и почему-то уверен, что тот будет счастлив отправиться в компании гномов в смертельно опасное путешествие.



Если трилогию «Властелин колец» вы видели десятки раз, но вам не хватило — пришло время смотреть «Хоббит: Нежданное путешествие». Этот диковинный магический мир, в котором оживают древние легенды, не оставит равнодушным ни одного зрителя.

