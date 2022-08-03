Хоббит: Нежданное путешествие (фильм, 2012) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
О фильме
Приключенческий фильм «Хоббит: Нежданное путешествие» 2012 года — первая часть кинотрилогии, ставшей приквелом к легендарному «Властелину колец». В режиссерском кресле — Питер Джексон, главные роли играют Мартин Фриман, Иэн Маккеллен и Ричард Армитедж, а значит, это будет незабываемое зрелище.
Хоббиты — народ тихий и мирный. Для них нет ничего лучше, чем выкурить трубочку ароматного табака да посудачить за кружкой пива с соседями. А Бильбо Бэггинс, уж поверьте, — типичный хоббит. Но однажды на пороге его дома появляется фигура, облаченная в серую мантию. Маг Гэндальф помнит нашего Бильбо совсем крохой и почему-то уверен, что тот будет счастлив отправиться в компании гномов в смертельно опасное путешествие.
Если трилогию «Властелин колец» вы видели десятки раз, но вам не хватило — пришло время смотреть «Хоббит: Нежданное путешествие». Этот диковинный магический мир, в котором оживают древние легенды, не оставит равнодушным ни одного зрителя.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время162 мин / 02:42
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Джексон
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Ричард
Армитедж
- ДНАктёр
Джеймс
Несбитт
- Актёр
Кен
Стотт
- ГМАктёр
Грэм
Мактавиш
- Актёр
Дин
О’Горман
- Актёр
Эйдан
Тёрнер
- Актёр
Стивен
Хантер
- Актёр
Сильвестр
МакКой
- ФУСценарист
Фрэн
Уолш
- Сценарист
Филиппа
Бойенс
- Сценарист
Питер
Джексон
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Питер
Джексон
- ФУПродюсер
Фрэн
Уолш
- ЗУПродюсер
Зейн
Уэйнер
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- БМХудожник
Брайан
Мэсси
- БМХудожник
Бен
Милсом
- РТХудожник
Ричард
Тейлор
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ДОМонтажёр
Джабез
Олссен
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- Композитор
Говард
Шор