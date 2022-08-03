Хэллоуин убивает
Wink
Фильмы
Хэллоуин убивает
7.52021, Halloween Kills
Ужасы100 мин18+

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Хэллоуин убивает (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Джейми Ли Кертис против Майкла Майерса. 12-й фильм знаменитой хоррор-франшизы. В конце предыдущего фильма у Лори Строуд все-таки получается заманить Майкла Майерса в свой дом и спалить его дотла. Но когда полиция приезжает на место пожара, она обнаруживает гору трупов из прибывших на вызов пожарных. Полицейские понимают, что жестокий убийца выжил и продолжает сеять смерть. Чтобы противостоять злу, жители города Хэддонфилд объединяются и начинают охоту на ужасного Майкла Майерса.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллоуин убивает»