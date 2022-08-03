Хэллоуин убивает (фильм, 2021) смотреть онлайн

Джейми Ли Кертис против Майкла Майерса. 12-й фильм знаменитой хоррор-франшизы. В конце предыдущего фильма у Лори Строуд все-таки получается заманить Майкла Майерса в свой дом и спалить его дотла. Но когда полиция приезжает на место пожара, она обнаруживает гору трупов из прибывших на вызов пожарных. Полицейские понимают, что жестокий убийца выжил и продолжает сеять смерть. Чтобы противостоять злу, жители города Хэддонфилд объединяются и начинают охоту на ужасного Майкла Майерса.

