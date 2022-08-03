Хэллоуин убивает (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Джейми Ли Кертис против Майкла Майерса. 12-й фильм знаменитой хоррор-франшизы. В конце предыдущего фильма у Лори Строуд все-таки получается заманить Майкла Майерса в свой дом и спалить его дотла. Но когда полиция приезжает на место пожара, она обнаруживает гору трупов из прибывших на вызов пожарных. Полицейские понимают, что жестокий убийца выжил и продолжает сеять смерть. Чтобы противостоять злу, жители города Хэддонфилд объединяются и начинают охоту на ужасного Майкла Майерса.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- Актриса
Джуди
Грир
- ЭМАктриса
Энди
Мэтичак
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- ДДАктёр
Джеймс
Джуд Кортни
- НКАктёр
Ник
Касл
- ЭААктёр
Эйрон
Армстронг
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ТМАктёр
Томас
Манн
- ДКАктёр
Джим
Каммингс
- Сценарист
Дэнни
Макбрайд
- ДГСценарист
Дэвид
Гордон Грин
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- МАПродюсер
Малек
Аккад
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Билл
Блок
- ДКПродюсер
Джон
Карпентер
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- МСХудожник
Мэттью
Салливан
- МСОператор
Майкл
Симмондс
- КККомпозитор
Коди
Карпентер
- ДККомпозитор
Джон
Карпентер
- ДАКомпозитор
Дэниел
А. Дэвис