Актёры и съёмочная группа фильма «Хеллбой: Меч громов»
Актёры
АктёрHellboy
Рон ПерлманRon Perlman
АктрисаLiz Sherman
Сэльма БлэрSelma Blair
АктёрAbe Sapien
Даг ДжонсDoug Jones
АктрисаProfessor Kate Corrigan
Пери ГилпинPeri Gilpin
АктёрLightning / Kappa / Pilot
Ди Брэдли БейкерDee Bradley Baker
Актрисадополнительные голоса
Ким Мэй ГестKim Mai Guest
Актёрдополнительные голоса
Майкл ХагивараMichael Hagiwara
Актрисадополнительные голоса
Юриана КимYuriana Kim
Актёрдополнительные голоса
Клайд КусацуClyde Kusatsu
АктёрBureau Member / Pilot / дополнительные голоса