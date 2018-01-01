Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Хеллбой: Меч громов»

Режиссёры

Фил Вайнштейн

Phil Weinstein
Режиссёр
Тэд Стоунс

Tad Stones
Режиссёр

Актёры

Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрHellboy
Сэльма Блэр

Selma Blair
АктрисаLiz Sherman
Даг Джонс

Doug Jones
АктёрAbe Sapien
Пери Гилпин

Peri Gilpin
АктрисаProfessor Kate Corrigan
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрLightning / Kappa / Pilot
Ким Мэй Гест

Kim Mai Guest
Актрисадополнительные голоса
Майкл Хагивара

Michael Hagiwara
Актёрдополнительные голоса
Юриана Ким

Yuriana Kim
Актрисадополнительные голоса
Клайд Кусацу

Clyde Kusatsu
Актёрдополнительные голоса
Фил ЛаМарр

Phil LaMarr
АктёрBureau Member / Pilot / дополнительные голоса

Сценаристы

Мэтт Вейн

Matt Wayne
Сценарист
Майк Миньола

Mike Mignola
Сценарист
Тэд Стоунс

Tad Stones
Сценарист

Монтажёры

Джеффри Перлмуттер

Jeffrey Perlmutter
Монтажёр

Композиторы

Кристофер Дрэйк

Christopher Drake
Композитор