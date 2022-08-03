Хеллбой: Меч громов (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.42006, Hellboy Animated: Sword of Storms
Мультфильм, Приключения74 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Университетский профессор открывает запретный свиток и становится одержим древним японским демоном грома и молнии, который мечтает прорваться в наш мир, чтобы завладеть им. Бюро по Исследованию Паранормальных Явлений и Защите посылает Хэллбоя и его команду расследовать это дело, но когда Хэллбой поднимает самурайский меч, он бесследно исчезает в удивительном мире японских легенд, призраков и монстров. Агенты Кэйт Корриган и Рассел Торн следуют по-пятам за одержимым профессором, чтобы вернуть Хеллбоя обратно...
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Фантастика, Ужасы, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоFull HD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ФВРежиссёр
Фил
Вайнштейн
- ТСРежиссёр
Тэд
Стоунс
- РПАктёр
Рон
Перлман
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- Актёр
Даг
Джонс
- ПГАктриса
Пери
Гилпин
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- КМАктриса
Ким
Мэй Гест
- МХАктёр
Майкл
Хагивара
- ЮКАктриса
Юриана
Ким
- ККАктёр
Клайд
Кусацу
- Актёр
Фил
ЛаМарр
- МВСценарист
Мэтт
Вейн
- ММСценарист
Майк
Миньола
- ТССценарист
Тэд
Стоунс
- ДПМонтажёр
Джеффри
Перлмуттер
- КДКомпозитор
Кристофер
Дрэйк