Хеллбой: Меч громов (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.42006, Hellboy Animated: Sword of Storms
Мультфильм, Приключения74 мин12+

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Университетский профессор открывает запретный свиток и становится одержим древним японским демоном грома и молнии, который мечтает прорваться в наш мир, чтобы завладеть им. Бюро по Исследованию Паранормальных Явлений и Защите посылает Хэллбоя и его команду расследовать это дело, но когда Хэллбой поднимает самурайский меч, он бесследно исчезает в удивительном мире японских легенд, призраков и монстров. Агенты Кэйт Корриган и Рассел Торн следуют по-пятам за одержимым профессором, чтобы вернуть Хеллбоя обратно...

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Фантастика, Ужасы, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb