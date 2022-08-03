Хеллбой: Меч громов (фильм, 2006) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Университетский профессор открывает запретный свиток и становится одержим древним японским демоном грома и молнии, который мечтает прорваться в наш мир, чтобы завладеть им. Бюро по Исследованию Паранормальных Явлений и Защите посылает Хэллбоя и его команду расследовать это дело, но когда Хэллбой поднимает самурайский меч, он бесследно исчезает в удивительном мире японских легенд, призраков и монстров. Агенты Кэйт Корриган и Рассел Торн следуют по-пятам за одержимым профессором, чтобы вернуть Хеллбоя обратно...

