Кэрол (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Carol
Драма, Мелодрама118 мин18+
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О фильме
В атмосфере изысканного Нью-Йорка 50-х годов юная Терез встречает Кэрол, ослепительную зрелую женщину, томящуюся в браке без любви. Мимолетный проблеск влечения перерастает во всепоглощающее чувство. Но как довериться любви, если твоя судьба зависит от предрассудков безжалостного времени?
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТХРежиссёр
Тодд
Хейнс
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актриса
Руни
Мара
- Актёр
Кайл
Чендлер
- СПАктриса
Сара
Полсон
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актёр
Джон
Магаро
- КМАктёр
Кори
Майкл Смит
- ККАктёр
Кевин
Краули
- НПАктёр
Ник
Паич
- КБАктриса
Кэрри
Браунштейн
- ФНСценарист
Филлис
Наж
- ПХСценарист
Патриция
Хайсмит
- ГБПродюсер
Гвен
Биалич
- Продюсер
Кейт
Бланшетт
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- ЭЛОператор
Эдвард
Лахман
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл