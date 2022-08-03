Кэрол
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Кэрол

Кэрол (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Carol
Драма, Мелодрама118 мин18+

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О фильме

В атмосфере изысканного Нью-Йорка 50-х годов юная Терез встречает Кэрол, ослепительную зрелую женщину, томящуюся в браке без любви. Мимолетный проблеск влечения перерастает во всепоглощающее чувство. Но как довериться любви, если твоя судьба зависит от предрассудков безжалостного времени?

Страна
Великобритания, США, Франция, Австралия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кэрол»