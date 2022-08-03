Кэрол (фильм, 2015) смотреть онлайн

В атмосфере изысканного Нью-Йорка 50-х годов юная Терез встречает Кэрол, ослепительную зрелую женщину, томящуюся в браке без любви. Мимолетный проблеск влечения перерастает во всепоглощающее чувство. Но как довериться любви, если твоя судьба зависит от предрассудков безжалостного времени?

