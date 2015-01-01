Каждый 88 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Молодой советский солдат погибает на поле боя. Он хотел жить, но попал в другой мир, о котором не писали ни в одной книге. Всe, чем он жил, все его ценности и воспоминания в прошлом. Ему остается только ждать билет в новую жизнь и надеяться, что он будет счастливым.



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