Каждый 88 (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.92015, Каждый 88
Комедия, Мелодрама25 мин18+
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О фильме
Молодой советский солдат погибает на поле боя. Он хотел жить, но попал в другой мир, о котором не писали ни в одной книге. Всe, чем он жил, все его ценности и воспоминания в прошлом. Ему остается только ждать билет в новую жизнь и надеяться, что он будет счастливым.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дарья
Лебедева
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актёр
Сергей
Бадюк
- ЛБАктриса
Ляля
Бежецкая
- РДАктриса
Раиса
Дмитренко
- СЗАктриса
Стэфания
Заровная
- МРАктёр
Михаил
Росляков
- АПАктёр
Андрей
Перунов
- АПАктёр
Антон
Полетаев
- ГКАктёр
Глеб
Козляев
- МБАктёр
Михаил
Борисов
- ДЛСценарист
Дарья
Лебедева
- АПСценарист
Андрей
Перов
- КИПродюсер
Кирилл
Игнатьев
- ККХудожница
Ксения
Кулемина-Заруцкая
- ОСХудожница
Оксана
Сердюк
- ДММонтажёр
Дмитрий
Морозов
- ДМОператор
Дмитрий
Морозов
- ДККомпозитор
Дмитрий
Кубышкин