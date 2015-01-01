Каждый 88
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Каждый 88

Каждый 88 (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Каждый 88
Комедия, Мелодрама25 мин18+

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О фильме

Молодой советский солдат погибает на поле боя. Он хотел жить, но попал в другой мир, о котором не писали ни в одной книге. Всe, чем он жил, все его ценности и воспоминания в прошлом. Ему остается только ждать билет в новую жизнь и надеяться, что он будет счастливым.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каждый 88»