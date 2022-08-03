Кавказское трио
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Кавказское трио

Кавказское трио (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Кавказское трио
Драма81 мин18+

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О фильме

Три поколения женщин. На протяжении 100 лет они пытаются сохранить и приумножить любовь. Их жизни меняются: появляются новые люди, отношения, ускользает красота. И только истинное чувство остается вечным.

Страна
Россия, Франция, Грузия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.2 КиноПоиск