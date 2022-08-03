Кавказское трио (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Кавказское трио
Драма81 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- ФИРежиссёр
Фуад
Ибрагимбеков
- Актёр
Юрий
Стоянов
- ГПАктёр
Гога
Пипинашвили
- СГАктёр
Сергей
Гузеев
- БЦАктёр
Баадур
Цуладзе
- ФИАктриса
Фатима
Ибрагимбекова
- СТАктёр
Сергей
Тишин
- АДАктёр
Андрей
Дадунашвили
- СПАктёр
Сергей
Пинегин
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- РИПродюсер
Рустам
Ибрагимбеков
- ЗМПродюсер
Зураб
Магалишвили
- ГГПродюсер
Горка
Гомес Андреу
- ГГОператор
Горка
Гомес Андреу
- АСКомпозитор
Антон
Силаев