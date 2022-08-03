Картина маслом (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Картина маслом
Комедия82 мин12+

Николай — честный, принципиальный парень средних лет. Офицер запаса с богатым опытом сложно адаптируется в гражданской жизни, то и дело подрабатывая в охране. Не найдя общего языка с очередным боссом, Николай увольняется с работы, едва заступив на службу. Однако на следующее утро на пороге его дома появляется супруга бывшего работодателя, со странным предложением поехать в Америку в качестве сопровождающего молодой дамы. За столь не пыльную, на первый взгляд, работу дамочка готова заплатить кругленькую сумму, а значит, поездка обещает быть весьма не простой. Испытывая острую нужду в деньгах, Николай соглашается на предложение, даже не подозревая о том, сколь опасным окажется путешествие в роскошный Лас-Вегас…
- Режиссёр
Олег
Тактаров
- Режиссёр
Александр
Мосин
- НКАктёр
Николай
Кудряшов
- ЮЛАктриса
Юлия
Лонгинова
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- Актёр
Олег
Тактаров
- Актёр
Александр
Мосин
- Актёр
Александр
Баширов
- ЮГАктриса
Юлия
Гришина
- ДКАктёр
Денис
Козлов
- СЛАктёр
Сергей
Литвинский
- ЖСАктёр
Жуль
Санчес
- ВАСценарист
Вячеслав
Акулов
- АСПродюсер
Андрей
Сычёв
- Продюсер
Александр
Мосин
- СЛПродюсер
Сергей
Литвинский
- ДКПродюсер
Денис
Козлов
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ГГМонтажёр
Георгий
Гашокин
- МВОператор
Максим
Волох
- ПРКомпозитор
Петр
Розломий
- МШКомпозитор
Марина
Шалагаева