Картина маслом (фильм, 2015) смотреть онлайн

Николай — честный, принципиальный парень средних лет. Офицер запаса с богатым опытом сложно адаптируется в гражданской жизни, то и дело подрабатывая в охране. Не найдя общего языка с очередным боссом, Николай увольняется с работы, едва заступив на службу. Однако на следующее утро на пороге его дома появляется супруга бывшего работодателя, со странным предложением поехать в Америку в качестве сопровождающего молодой дамы. За столь не пыльную, на первый взгляд, работу дамочка готова заплатить кругленькую сумму, а значит, поездка обещает быть весьма не простой. Испытывая острую нужду в деньгах, Николай соглашается на предложение, даже не подозревая о том, сколь опасным окажется путешествие в роскошный Лас-Вегас…

