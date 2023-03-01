Кармен (фильм, 1983) смотреть онлайн
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О фильме
Эмоциональная драма об амбициозном хореографе и его труппе танцоров, которые берутся адаптировать знаменитую оперу Жоржа Бизе в стиле фламенко, но закулисная история начинает напоминать сюжет постановки. Антонио Гадес ставит себе непростую цель — сделать оперу «Кармен» ближе к испанской культуре, избавить ее от стереотипов и пересказать ее в духе жгучего фламенко. Основная сложность — найти исполнительницу главной роли, которая бы сочетала в себе красоту, вызывающее поведение и технические навыки, необходимые для этого сложного образа. На репетицию приходит неизвестная танцовщица, которую тоже зовут Кармен. Харизматичная женщина сразу же покоряет Антонио, но ей не хватает мастерства, поэтому Гадес просит лучшую артистку труппы Кристину помочь Кармен реализовать свой потенциал. Но Кристина мечтает исполнить главную роль сама.
Рейтинг
- КСРежиссёр
Карлос
Саура
- АГАктёр
Антонио
Гадес
- ЛдАктриса
Лаура
дель Соль
- ПдАктёр
Пако
де Лусия
- МАктриса
Марисоль
- КОАктриса
Кристина
Ойос
- ХААктёр
Хуан
Антонио Хименес
- ХЙАктёр
Хосе
Йепес
- СМАктёр
Себастьян
Морено
- ГдАктёр
Гомес
де Херес
- МСАктёр
Маноло
Севилья
- КССценарист
Карлос
Саура
- АГСценарист
Антонио
Гадес
- ЭППродюсер
Эмильяно
Пьедра
- КСПродюсер
Карлос
Саура
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- Актёр дубляжа
Сергей
Мартынов
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Леонидов
- ТНХудожница
Тереза
Ниэто
- ПдМонтажёр
Педро
дель Рей
- ТЭОператор
Теодоро
Эскамилья
- ПдКомпозитор
Пако
де Лусия