Эмоциональная драма об амбициозном хореографе и его труппе танцоров, которые берутся адаптировать знаменитую оперу Жоржа Бизе в стиле фламенко, но закулисная история начинает напоминать сюжет постановки. Антонио Гадес ставит себе непростую цель — сделать оперу «Кармен» ближе к испанской культуре, избавить ее от стереотипов и пересказать ее в духе жгучего фламенко. Основная сложность — найти исполнительницу главной роли, которая бы сочетала в себе красоту, вызывающее поведение и технические навыки, необходимые для этого сложного образа. На репетицию приходит неизвестная танцовщица, которую тоже зовут Кармен. Харизматичная женщина сразу же покоряет Антонио, но ей не хватает мастерства, поэтому Гадес просит лучшую артистку труппы Кристину помочь Кармен реализовать свой потенциал. Но Кристина мечтает исполнить главную роль сама.

