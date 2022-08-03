Капкан (фильм, 2019) смотреть онлайн

Во время урагана Хейли никак не может дозвониться до своего отца и едет проверить всe ли с ним в порядке. На месте выясняется, что дом окружен аллигаторами, сбежавшими с крокодиловой фермы, а отец не может выбраться из подвала из-за полученных травм. Кто победит ― люди или рептилии?

