Капкан
Wink
Фильмы
Капкан

Капкан (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Crawl
Ужасы, Боевик83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Во время урагана Хейли никак не может дозвониться до своего отца и едет проверить всe ли с ним в порядке. На месте выясняется, что дом окружен аллигаторами, сбежавшими с крокодиловой фермы, а отец не может выбраться из подвала из-за полученных травм. Кто победит ― люди или рептилии?

Жанр
Ужасы, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Капкан»