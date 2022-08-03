Капкан (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Crawl
Ужасы, Боевик83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Во время урагана Хейли никак не может дозвониться до своего отца и едет проверить всe ли с ним в порядке. На месте выясняется, что дом окружен аллигаторами, сбежавшими с крокодиловой фермы, а отец не может выбраться из подвала из-за полученных травм. Кто победит ― люди или рептилии?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Александр
Ажа
- Актриса
Кая
Скоделарио
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актриса
Морвет
Кларк
- Актёр
Росс
Андерсон
- ХПАктёр
Хосе
Пальма
- ДСАктёр
Джордж
Сомнер
- ЭБАктёр
Энсон
Бун
- ЭМАктриса
Эми
Меткалф
- ТПАктриса
Тина
Прибичевич
- СВАктёр
Срна
Васильевич
- Продюсер
Александр
Ажа
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- КДПродюсер
Крэйг
Дж. Флорес
- ГЛПродюсер
Грегори
Левассёр
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Лисовец
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- МАОператор
Максим
Александр
- МАКомпозитор
Макс
Арудж