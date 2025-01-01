Капитан Америка: Новый мир (фильм, 2025) смотреть онлайн

Новый президент США Таддеус Росс решает назначить Капитана Америку на официальную должность. Но в прошлом между ними были разногласия, и Сэм сомневается, что это хорошая идея. Этим же вечером на президента совершается покушение. Уилсон уверен, что предатель скрывается среди ближайшего окружен�ия Росса.



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