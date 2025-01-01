Капитан Америка: Новый мир
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Капитан Америка: Новый мир

Капитан Америка: Новый мир (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Captain America: Brave New World
Фантастика, Боевик16+

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О фильме

Новый президент США Таддеус Росс решает назначить Капитана Америку на официальную должность. Но в прошлом между ними были разногласия, и Сэм сомневается, что это хорошая идея. Этим же вечером на президента совершается покушение. Уилсон уверен, что предатель скрывается среди ближайшего окружения Росса.

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Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения

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Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Америка: Новый мир»