Капитан Америка: Новый мир (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Captain America: Brave New World
Фантастика, Боевик16+
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О фильме
Новый президент США Таддеус Росс решает назначить Капитана Америку на официальную должность. Но в прошлом между ними были разногласия, и Сэм сомневается, что это хорошая идея. Этим же вечером на президента совершается покушение. Уилсон уверен, что предатель скрывается среди ближайшего окружен�ия Росса.
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СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Рейтинг
- ДОРежиссёр
Джулиус
Она
- Актёр
Энтони
Маки
- Актёр
Харрисон
Форд
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- УМАктёр
Уильям
Марк Маккалло
- ШХАктриса
Шира
Хаас
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- ЗРАктриса
Зоша
Рокемор
- КЛАктёр
Карл
Ламбли
- ЙХАктёр
Йоуханнес
Хёйкюр Йоуханнессон
- ДРАктёр
Дэнни
Рамирес
- ДССценарист
Джо
Саймон
- ДОСценарист
Джулиус
Она
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- РЭХудожник
Рэмси
Эйвери
- АХХудожник
Алан
Хук
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ГФХудожница
Герша
Филлипс
- МГМонтажёр
Мадлен
Гэвин
- ЛККомпозитор
Лаура
Карпман