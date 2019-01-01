Капитал в ХХI веке
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Капитал в ХХI веке

Капитал в ХХI веке (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Capital in the Twenty-First Century
Документальные98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Очерк истории капитализма от XVIII века до наших дней. Вы увидите, как жили французские аристократы до Великой буржуазной революции побываете в США времен Великой депрессии поучаствуете в спорах о капитализме в современном Китае и узнаете прогнозы экспертов о будущем мировой экономики.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb