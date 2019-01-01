Капитал в ХХI веке (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.12019, Capital in the Twenty-First Century
Документальные98 мин18+
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Сюжет
Очерк истории капитализма от XVIII века до наших дней. Вы увидите, как жили французские аристократы до Великой буржуазной революции побываете в США времен Великой депрессии поучаствуете в спорах о капитализме в современном Китае и узнаете прогнозы экспертов о будущем мировой экономики.
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Информация
СтранаНовая Зеландия, Франция
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДПРежиссёр
Джастин
Пембертон
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- РРАктёр
Рональд
Рейган
- ДХАктёр
Дэниэл
Хаттлстоун
- КУАктриса
Кейт
Уильямс
- ДТАктриса
Джиллиан
Тетт
- ЙБАктёр
Йен
Бреммер
- ТПАктёр
Томас
Пикетти
- ДПСценарист
Джастин
Пембертон
- Сценарист
Мэттью
Меткалф
- ТПСценарист
Томас
Пикетти
- Продюсер
Мэттью
Меткалф
- ЖДКомпозитор
Жан-Бенуа
Данкель