Wink
Детям
Как верблюжонок и ослик в школу ходили
Актёры и съёмочная группа фильма «Как верблюжонок и ослик в школу ходили»

Актёры и съёмочная группа фильма «Как верблюжонок и ослик в школу ходили»

Режиссёры

Леонид Шварцман

Режиссёр

Актёры

Мария Виноградова

Актриса
Людмила Гнилова

Актриса
Ольга Громова

Актриса
Тамара Дмитриева

Актриса
Анатолий Кубацкий

Актёр
Татьяна Решетникова

Актриса

Сценаристы

Роза Хуснутдинова

Сценарист

Художники

Константин Карпов

Художник

Монтажёры

Изабелла Герасимова

Монтажёр

Операторы

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Моисей Вайнберг

Композитор