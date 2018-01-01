Wink
Фильмы
Как избавиться от предков
Актёры и съёмочная группа фильма «Как избавиться от предков»

Актёры

Колин Форд

Colin Ford
АктёрReagan Collins
Элли Бамбер

Ellie Bamber
АктрисаMary Alice Walker
Тимоти С. Саймонс

Timothy Simons
АктёрCliff Dawkins
Анджела Кинси

Angela Kinsey
АктрисаMrs. Wallace
Патрик Фабиан

Patrick Fabian
АктёрMr. Wallace
Пол Яконо

Paul Iacono
АктёрBen Wallace
Даниэль Макдональд

Danielle Macdonald
АктрисаBecky Wallace
Дарлин Фогел

Darlene Vogel
АктрисаMrs. Collins
Гэри Хадсон

Gary Hudson
АктёрMr. Collins
Николас Кутро

Nicholas Cutro
АктёрSam Pickett

Сценаристы

Боб Саенц

Bob Sáenz
Сценарист

Продюсеры

Дэвид К. Уилсон

David K. Wilson
Продюсер
Дори Бартон

Dorie Barton
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Койгеров

Актёр дубляжа
Василиса Ушакова

Актриса дубляжа
Александр Фенин

Актёр дубляжа
Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Татьяна Литвинова

Актриса дубляжа

Художники

Лия Бертон

Lia Burton
Художница