Как избавиться от предков
Wink
Фильмы
Как избавиться от предков
8.02019, Extracurricular Activities
Триллер, Комедия85 мин18+

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Как избавиться от предков (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Примерный ученик Рейган Коллинз нашел отличный способ подработать после уроков. За определенную плату он убивает родителей своих одношкольников, маскируя преступления под несчастные случаи. Когда подозрительными смертями заинтересовывается полицейский Клифф Докинз, процветающий бизнес Рейгана оказывается под угрозой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как избавиться от предков»