8.02019, Extracurricular Activities
Триллер, Комедия85 мин18+
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Как избавиться от предков (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Примерный ученик Рейган Коллинз нашел отличный способ подработать после уроков. За определенную плату он убивает родителей своих одношкольников, маскируя преступления под несчастные случаи. Когда подозрительными смертями заинтересовывается полицейский Клифф Докинз, процветающий бизнес Рейгана оказывается под угрозой.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КФАктёр
Колин
Форд
- ЭБАктриса
Элли
Бамбер
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- АКАктриса
Анджела
Кинси
- ПФАктёр
Патрик
Фабиан
- ПЯАктёр
Пол
Яконо
- Актриса
Даниэль
Макдональд
- ДФАктриса
Дарлин
Фогел
- ГХАктёр
Гэри
Хадсон
- НКАктёр
Николас
Кутро
- БССценарист
Боб
Саенц
- ДКПродюсер
Дэвид
К. Уилсон
- ДБПродюсер
Дори
Бартон
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ЛБХудожница
Лия
Бертон