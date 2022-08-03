Как избавиться от предков (фильм, 2019) смотреть онлайн

Примерный ученик Рейган Коллинз нашел отличный способ подработать после уроков. За определенную плату он убивает родителей своих одношкольников, маскируя преступления под несчастные случаи. Когда подозрительными смертями заинтересовывается полицейский Клифф Докинз, процветающий бизнес Рейгана оказывается под угрозой.

