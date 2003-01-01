Как быть? (фильм, 2003) смотреть онлайн

Хэлли Мартин - красивая и полностью разочаровавшаяся в любви. На ее глазах было разыграно много жизненных драм, возникших на почве этого чувства. Родители Хэлли разведены. У отца - новая юная подружка, мать - одинока и замкнута. А сестра так переживает по поводу своей свадьбы, что не замечает ничего вокруг себя.



И даже любовные похождения подружек только утверждают главную героиню в ее мнении, что настоящей любви не существует. Но вскоре Хэлли узнает, что истинная любовь приходит, когда ее совсем не ждешь...



