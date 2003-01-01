Как быть? (фильм, 2003) смотреть онлайн
Хэлли Мартин - красивая и полностью разочаровавшаяся в любви. На ее глазах было разыграно много жизненных драм, возникших на почве этого чувства. Родители Хэлли разведены. У отца - новая юная подружка, мать - одинока и замкнута. А сестра так переживает по поводу своей свадьбы, что не замечает ничего вокруг себя.
И даже любовные похождения подружек только утверждают главную героиню в ее мнении, что настоящей любви не существует. Но вскоре Хэлли узнает, что истинная любовь приходит, когда ее совсем не ждешь...
- Режиссёр
Клер
Килнер
- ТФАктёр
Трент
Форд
- МЭАктёр
Маккензи
Эстин
- ССАктриса
Соня
Смитс
- Актёр
Дилан
Бейкер
- НФАктриса
Нина
Фош
- МКАктриса
Мэри
Катрин Гаррисон
- КРАктриса
Конни
Рэй
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актриса
Александра
Холден
- Актриса
Мэнди
Мур
- СДСценарист
Сара
Дессен
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- Продюсер
Уильям
Тейтлер
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ЭХПродюсер
Эрика
Хаггинс
- АУХудожница
Александра
Уэлкер
- ДДХудожник
Дэн
Дэвис
- ШКМонтажёр
Шона
Каллахан
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй