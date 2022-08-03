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К югу от границы

К югу от границы (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, South of the border
Документальный77 мин18+

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О фильме

Оливер Стоун отправляется в поездку по пяти странам для исследования социальных и политических движений, а также неправильных представлений ведущих средств массовой информации Южной Америки, интервьюируя семерых ее избранных президентов.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «К югу от границы»