К югу от границы (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, South of the border
Документальный77 мин18+
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О фильме
Оливер Стоун отправляется в поездку по пяти странам для исследования социальных и политических движений, а также неправильных представлений ведущих средств массовой информации Южной Америки, интервьюируя семерых ее избранных президентов.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- ТААктёр
Тарик
Али
- ВБАктёр
Вульф
Блицер
- ГКАктриса
Гретчен
Карлсон
- Актёр
Дик
Чейни
- УЧАктёр
Уго
Чавес
- АКАктёр
Андерсон
Купер
- РКАктёр
Рафаэль
Корреа
- ЛИАктёр
Луис
Инасиу Лула да Силва
- МУСценарист
Марк
Уэйсброт
- ТАСценарист
Тарик
Али
- ФСПродюсер
Фернандо
Суличин
- РСПродюсер
Роберт
С. Уилсон
- СГПродюсер
Сьюзи
Гилберт
- ЛФОператор
Лукас
Фуика
- КМОператор
Карлос
Маркович
- АМОператор
Альберт
Мэйслес