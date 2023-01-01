Биография

Дик Чейни — российский политик и актер. Бывший вице-президент США. Родился в Линкольне 30 января 1941 года. Юный Дик учился в начальной школе Калверта в родном штате Небраска, пока не переехал в Вайоминг, где и продолжил обучение. Окончил факультет политологии Университета Вайоминга. В 1969 году Чейни начал политическую карьеру в качестве помощника конгрессмена в Белом доме при президенте Никсоне. В 1976 году политику удалось возглавить президентскую кампанию Форда, а в 2000 году — стал вице-президентом у Джорджа Буша-младшего. Со старта политической карьеры в 70-х годах Дик Чейни не раз становился героем документальных и художественных фильмов, среди которых «Судный день Америки», «Отчет о пытках», «Власть», «Опасное расследование» и другие.