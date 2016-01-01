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К черту на рога

К черту на рога (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Quo vado?
Комедии83 мин18+

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Сюжет

15 лет Кекко с утра до ночи, не жалея сил, просиживал штаны в Управлении охоты и рыболовства. Но пришла беда, откуда не ждали, — в министерстве решили сократить штаты. Ну, а тем, кто заартачится — добро пожаловать в командировку «к черту на рога». Упрямец Кекко не захотел расставаться с дорогой его сердцу госслужбой...

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «К черту на рога»

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