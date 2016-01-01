К черту на рога (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

15 лет Кекко с утра до ночи, не жалея сил, просиживал штаны в Управлении охоты и рыболовства. Но пришла беда, откуда не ждали, — в министерстве решили сократить штаты. Ну, а тем, кто заартачится — добро пожаловать в командировку «к черту на рога». Упрямец Кекко не захотел расставаться с дорогой его сердцу госслужбой...



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