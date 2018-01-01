Wink
Фильмы
К черту на рога
Актёры и съёмочная группа фильма «К черту на рога»

Режиссёры

Дженнаро Нунцианте

Gennaro Nunziante
Режиссёр

Актёры

Кекко Дзалоне

Checco Zalone
АктёрChecco
Элеонора Джованарди

Eleonora Giovanardi
АктрисаValeria
Соня Бергамаско

Sonia Bergamasco
АктрисаDottoressa Sironi
Маурицио Микели

Maurizio Micheli
АктёрPeppino
Людовика Модуньо

Ludovica Modugno
АктрисаCaterina
Антонино Брускетта

Antonino Bruschetta
АктёрMinistro Magno
Пиппо Кротти

Pippo Crotti
Актёр
Паоло Пьеробон

Paolo Pierobon
АктёрRicercatore scientifico
Джузеппе Ансальди

Giuseppe Ansaldi
АктёрTassista Aspromonte

Сценаристы

Дженнаро Нунцианте

Gennaro Nunziante
Сценарист
Кекко Дзалоне

Checco Zalone
Сценарист

Продюсеры

Пьетро Вальсекки

Pietro Valsecchi
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Инга Сметанина

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Нина Лунева

Актриса дубляжа

Композиторы

Кекко Дзалоне

Checco Zalone
Композитор