Актёры и съёмочная группа фильма «К черту на рога»

Актёры
АктёрChecco
Кекко ДзалонеChecco Zalone
АктрисаValeria
Элеонора ДжованардиEleonora Giovanardi
АктрисаDottoressa Sironi
Соня БергамаскоSonia Bergamasco
АктёрPeppino
Маурицио МикелиMaurizio Micheli
АктрисаCaterina
Людовика МодуньоLudovica Modugno
АктёрMinistro Magno
Антонино БрускеттаAntonino Bruschetta
Актёр
Пиппо КроттиPippo Crotti
АктёрRicercatore scientifico
Паоло ПьеробонPaolo Pierobon
АктёрTassista Aspromonte