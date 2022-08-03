К черту на рога (фильм, 2015) смотреть онлайн

15 лет верой и правдой служил Кекко своему народу – с утра до ночи, не жалея сил, просиживал штаны в Управлении охоты и рыболовства. Положение, зарплата, куча бонусов, включая милые подарки от посетителей: не жизнь, а сказка. Но пришла беда, откуда не ждали, – в министерстве решили сократить штаты, предложив чиновникам хорошее выходное пособие. Ну, а тем, кто заартачится – добро пожаловать в командировку «к черту на рога». Упрямец Кекко не захотел расставаться с дорогой его сердцу госслужбой – и начался полный приключений период в жизни бюрократа-бездельника.

