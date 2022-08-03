К черту на рога (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.72015, Quo vado?
Комедия83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
15 лет верой и правдой служил Кекко своему народу – с утра до ночи, не жалея сил, просиживал штаны в Управлении охоты и рыболовства. Положение, зарплата, куча бонусов, включая милые подарки от посетителей: не жизнь, а сказка. Но пришла беда, откуда не ждали, – в министерстве решили сократить штаты, предложив чиновникам хорошее выходное пособие. Ну, а тем, кто заартачится – добро пожаловать в командировку «к черту на рога». Упрямец Кекко не захотел расставаться с дорогой его сердцу госслужбой – и начался полный приключений период в жизни бюрократа-бездельника.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДНРежиссёр
Дженнаро
Нунцианте
- КДАктёр
Кекко
Дзалоне
- ЭДАктриса
Элеонора
Джованарди
- СБАктриса
Соня
Бергамаско
- ММАктёр
Маурицио
Микели
- ЛМАктриса
Людовика
Модуньо
- АБАктёр
Антонино
Брускетта
- ПКАктёр
Пиппо
Кротти
- ППАктёр
Паоло
Пьеробон
- ДААктёр
Джузеппе
Ансальди
- ДНСценарист
Дженнаро
Нунцианте
- КДСценарист
Кекко
Дзалоне
- ПВПродюсер
Пьетро
Вальсекки
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- КДКомпозитор
Кекко
Дзалоне