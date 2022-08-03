Изобретение лжи (фильм, 2009) смотреть онлайн

Изобретение лжи
8.02009, The Invention of Lying
Фэнтези, Комедия95 мин18+

О фильме

Марк живет в мире, где все говорят друг другу только правду, и он – глубоко несчастный человек. Однажды на него сходит озарение, после чего мужчина изобретает ложь, и тогда его жизнь резко меняется.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Изобретение лжи»