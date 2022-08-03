Измена (фильм, 2012) смотреть онлайн

Двое случайных знакомых узнают о том, что их супруги являются любовниками. Это открытие заставляет их совершать поступки, на которые они не решились бы ранее. Ревность или страсть, месть или прощение — герои ищут основы для новой жизни, но сделать это нелегко — измена подчиняет все их поступки своей логике.

