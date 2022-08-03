Измена (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Измена
Триллер, Мелодрама114 мин18+
О фильме
Двое случайных знакомых узнают о том, что их супруги являются любовниками. Это открытие заставляет их совершать поступки, на которые они не решились бы ранее. Ревность или страсть, месть или прощение — герои ищут основы для новой жизни, но сделать это нелегко — измена подчиняет все их поступки своей логике.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Серебренников
- ФПАктриса
Франциска
Петри
- ДЛАктёр
Деян
Лилич
- АДАктриса
Альбина
Джанабаева
- АЩАктёр
Андрей
Щетинин
- АСАктёр
Артурс
Скрастыньш
- ГЗАктриса
Гуна
Зариня
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- АНАктриса
Александра
Нестерова
- ВГАктёр
Валерий
Горин
- ОААктриса
Ольга
Альбанова
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- Сценарист
Кирилл
Серебренников
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- ДФПродюсер
Данил
Фербиков
- ДКПродюсер
Денис
Ковалевский
- МСАктриса дубляжа
Марина
Солопченко
- Актёр дубляжа
Михаил
Трухин
- Актёр дубляжа
Владислав
Ветров
- КЛАктриса дубляжа
Ксения
Лаврова-Глинка
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв