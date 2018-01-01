Измена (фильм, 1982) смотреть онлайн

Драматический фильм «Измена» — картина Дэвида Хью Джонса, снятая на основе полуавтобиографической пьесы Гарольда Пинтера. Главные роли исполнили Джереми Айронс, Бен Кингсли и Патриция Ходж.



Эмма на протяжении семи лет состоит в тайной связи с Джерри, лучшим другом ее мужа Роберта. События в картине показаны в обратной хронологии — от конца романа к его началу: зритель сначала видит разрыв, а затем постепенно погружается в прошлое, где отношения были полны страсти и надежд. Каждый сцена все лучше раскрывает, как дружба и брак на протяжении многих лет разрушались ложью и предательством.



Это кино не только о любви и измене, но и о времени, которое избавляет от иллюзий и открывает горькую правду. Смотреть фильм «Измена» будет интересно тем, кто ценит камерные драмы с глубоким подтекстом.



