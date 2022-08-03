Выпускница Сэм, решительно настроенная поступить в Принстон, живет на побегушках у своей мачехи Фионы и сводных сестер. Но тут неожиданное событие вносит разнообразие в унылую жизнь Золушки: в Интернете она знакомится с очаровательным принцем.

