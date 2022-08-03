История Золушки
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История Золушки

История Золушки (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.52004, A Cinderella Story
Мелодрама, Семейный91 мин12+

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О фильме

Выпускница Сэм, решительно настроенная поступить в Принстон, живет на побегушках у своей мачехи Фионы и сводных сестер. Но тут неожиданное событие вносит разнообразие в унылую жизнь Золушки: в Интернете она знакомится с очаровательным принцем.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История Золушки»