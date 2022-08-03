История Золушки (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.52004, A Cinderella Story
Мелодрама, Семейный91 мин12+
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О фильме
Выпускница Сэм, решительно настроенная поступить в Принстон, живет на побегушках у своей мачехи Фионы и сводных сестер. Но тут неожиданное событие вносит разнообразие в унылую жизнь Золушки: в Интернете она знакомится с очаровательным принцем.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- МРРежиссёр
Марк
Росман
- Актриса
Хилари
Дафф
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- ДБАктёр
Дэн
Берд
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- ДГАктриса
Джули
Гонсало
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- МЗАктриса
Мадлен
Зима
- АЭАктриса
Андреа
Эйвери
- МПАктриса
Мэри
Пэт Глисон
- СДПродюсер
Сьюзэн
Дафф
- ИГПродюсер
Илисса
Гудман
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ДКХудожник
Джеффри
Кашон
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек