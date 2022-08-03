История советского плаката. История спонтанного потребления
Wink
Фильмы
История советского плаката. История спонтанного потребления
8.12021, История советского плаката. История спонтанного потребления
Документальный39 мин12+

Этот фильм пока недоступен

История советского плаката. История спонтанного потребления (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Документальное исследование, которое рассказывает о происхождении советского плаката как искусства на стыке сразу множества жанров, а также прослеживает его превращение в орудие современного рынка, стремящегося получить как можно больше прибыли.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск