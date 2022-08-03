8.12021, История советского плаката. История спонтанного потребления
Документальный39 мин12+
Этот фильм пока недоступен
История советского плаката. История спонтанного потребления (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Документальное исследование, которое рассказывает о происхождении советского плаката как искусства на стыке сразу множества жанров, а также прослеживает его превращение в орудие современного рынка, стремящегося получить как можно больше прибыли.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
6.6 КиноПоиск