История советского плаката. История спонтанного потребления
Актёры и съёмочная группа фильма «История советского плаката. История спонтанного потребления»

Режиссёры

Наталья Урмацких

Режиссёр

Сценаристы

Наталья Урмацких

Сценарист

Продюсеры

Анастасия Алексеева

Продюсер
Денис Ковалевский

Продюсер
Елена Калмыкова

Продюсер

Монтажёры

Екатерина Кучумова

Монтажёр

Операторы

Андрей Пожарский

Оператор