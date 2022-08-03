Убежденный холостяк женится на случайной незнакомке. Леа Сейду и звезда «Мечтателей» Луи Гаррель в фильме-участнике Каннского кинофестиваля.



Капитан дальнего плавания Якоб Штерр заключает с другом пари, что женится на случайной девушке, которая первой войдет в кафе. Так бывший холостяк знакомится с Лиззи — юной очаровательной француженкой, которая соглашается стать миссис Штерр и обещает ждать супруга из рейса. Однако по возвращении Якоба начинают мучить приступы ревности. Не совершил ли он ошибку, выбрав в жены совершенно незнакомую девушку? Вскоре Лиззи знакомит супруга с молодым писателем по имени Дедан, который сильнее разжигает жгучие подозрения Якоба.



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