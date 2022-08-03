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История моей жены (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Убежденный холостяк женится на случайной незнакомке. Леа Сейду и звезда «Мечтателей» Луи Гаррель в фильме-участнике Каннского кинофестиваля.
Капитан дальнего плавания Якоб Штерр заключает с другом пари, что женится на случайной девушке, которая первой войдет в кафе. Так бывший холостяк знакомится с Лиззи — юной очаровательной француженкой, которая соглашается стать миссис Штерр и обещает ждать супруга из рейса. Однако по возвращении Якоба начинают мучить приступы ревности. Не совершил ли он ошибку, выбрав в жены совершенно незнакомую девушку? Вскоре Лиззи знакомит супруга с молодым писателем по имени Дедан, который сильнее разжигает жгучие подозрения Якоба.
Чем обернется для героя импульсивное решение связать свою жизнь с первой встречной? Встречайте новый проект от режиссера-лауреата Берлинского фестиваля Ильдико Эньеди «История моей жены» — фильм 2021 смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- ИЭРежиссёр
Ильдико
Эньеди
- Актриса
Леа
Сейду
- Актёр
Гийс
Нейбр
- Актёр
Луи
Гаррель
- СРАктёр
Серджо
Рубини
- ЖТАктриса
Жазмин
Тринка
- ЛВАктриса
Луна
Ведлер
- ЙХАктёр
Йозеф
Хадер
- УМАктёр
Ульрих
Маттес
- УЗАктёр
Удо
Замель
- ТААктёр
Тулиан
Ацель
- ИЭСценарист
Ильдико
Эньеди
- МАПродюсер
Марен
Аде
- ЙДПродюсер
Йонас
Дорнбах
- ЯЯПродюсер
Янина
Яковски
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АФХудожница
Андреа
Флеш
- МРОператор
Марцель
Рев
- АБКомпозитор
Адам
Балаж