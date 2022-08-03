История дельфина (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.82011, Dolphin Tale
Драма, Кино для детей108 мин6+
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О фильме
Пронзительная история дружбы между мальчиком и дельфином, который потерял свой хвост в ловушке для крабов.
СтранаСША, Канада
ЖанрСемейный, Кино для детей, Драма
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЧМРежиссёр
Чарльз
Мартин Смит
- Актёр
Нэйтан
Гэмбл
- Актёр
Гарри
Конник мл.
- КЦАктриса
Кози
Цюльсдорф
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Эшли
Джадд
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- Актриса
Фрэнсис
Стернхаген
- ОХАктриса
Остин
Хигсмит
- БЛАктриса
Бетси
Лэндин
- РИПродюсер
Ричард
Ингбер
- Продюсер
Бродерик
Джонсон
- Продюсер
Эндрю
А. Косов
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- МАКомпозитор
Марк
Айшем