История дельфина
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Детям
История дельфина

История дельфина (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.82011, Dolphin Tale
Драма, Кино для детей108 мин6+

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О фильме

Пронзительная история дружбы между мальчиком и дельфином, который потерял свой хвост в ловушке для крабов.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Кино для детей, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История дельфина»