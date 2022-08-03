Искры из глаз (фильм, 1987) смотреть онлайн

Непрекращающееся ни на секунду действие переносит нас со скалы Гибралтара в концертный зал в Чехословакии, потом в славный город Танжер, оттуда — в зону боевых действий в Афганистане. Бывший сотрудник КГБ, контрабандист и предатель снабжает оружием Афганского наркобарона и террориста.



