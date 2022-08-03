Искры из глаз (фильм, 1987) смотреть онлайн
8.51987, The Living Daylights
Боевик, Триллер125 мин12+
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О фильме
Непрекращающееся ни на секунду действие переносит нас со скалы Гибралтара в концертный зал в Чехословакии, потом в славный город Танжер, оттуда — в зону боевых действий в Афганистане. Бывший сотрудник КГБ, контрабандист и предатель снабжает оружием Афганского наркобарона и террориста.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДГРежиссёр
Джон
Глен
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- МдАктриса
Мэриам
д’Або
- Актёр
Ерун
Краббе
- ДДАктёр
Джо
Дон Бейкер
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- АМАктёр
Арт
Малик
- АВАктёр
Андреас
Виснивски
- ТУАктёр
Томас
Уитли
- ДЛАктёр
Десмонд
Ллевелин
- РБАктёр
Роберт
Браун
- РМСценарист
Ричард
Мэйбаум
- МДСценарист
Майкл
Дж. Уилсон
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- АРПродюсер
Альберт
Р. Брокколи
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Уилсон
- Продюсер
Барбара
Брокколи
- ТППродюсер
Том
Пивснер
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ТЭХудожник
Терри
Эклэнд-Сноу
- ЭПХудожница
Эмма
Потьюс
- МФХудожник
Майкл
Форд
- АЗХудожница
Анна
Зейбель
- ПДМонтажёр
Питер
Дейвис
- ДГМонтажёр
Джон
Гроувер
- АМОператор
Алек
Миллз
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри