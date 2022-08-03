Искры из глаз
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Искры из глаз

Искры из глаз (фильм, 1987) смотреть онлайн

8.51987, The Living Daylights
Боевик, Триллер125 мин12+

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О фильме

Непрекращающееся ни на секунду действие переносит нас со скалы Гибралтара в концертный зал в Чехословакии, потом в славный город Танжер, оттуда — в зону боевых действий в Афганистане. Бывший сотрудник КГБ, контрабандист и предатель снабжает оружием Афганского наркобарона и террориста.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искры из глаз»