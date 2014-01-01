Искатель воды (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается в 1919 году. Это история об австралийце, который отправляется на полуостров Галлиполи, где во время Первой мировой войны проходила ожесточенная битва, чтобы разыскать тела своих погибших сыновей. И неожиданно для себя он обретает надежду...



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