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Искатель воды

Искатель воды (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Water Diviner
Драмы106 мин18+

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Сюжет

Действие фильма разворачивается в 1919 году. Это история об австралийце, который отправляется на полуостров Галлиполи, где во время Первой мировой войны проходила ожесточенная битва, чтобы разыскать тела своих погибших сыновей. И неожиданно для себя он обретает надежду...

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Информация

Страна
Австралия, США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искатель воды»

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