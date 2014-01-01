Искатель воды (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Water Diviner
Драмы106 мин18+
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Сюжет
Действие фильма разворачивается в 1919 году. Это история об австралийце, который отправляется на полуостров Галлиполи, где во время Первой мировой войны проходила ожесточенная битва, чтобы разыскать тела своих погибших сыновей. И неожиданно для себя он обретает надежду...
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Ольга
Куриленко
- ЙЭАктёр
Йылмаз
Эрд�оган
- Актёр
Джай
Кортни
- ДДАктёр
Дилан
Джорджиадес
- ДЙАктёр
Джем
Йылмаз
- Актриса
Жаклин
Маккензи
- РКАктёр
Райан
Корр
- Актёр
Майкл
Дорман
- КСАктёр
Кристофер
Соммерс
- ЭНСценарист
Эндрю
Найт
- ЭАСценарист
Эндрю
Анастасиос
- ТЛПродюсер
Трой
Льюм
- ЭМПродюсер
Эндрю
Мэйсон
- ЭАПродюсер
Эндрю
Анастасиос
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ТШХудожница
Тесс
Шофилд
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер