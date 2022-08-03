Исчезнувшая Европа (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.42012, Europa Report
Фантастика, Драма86 мин18+
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О фильме
Фильм повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полeта — высадиться на поверхность Европы, в подлeдном океане которой учeные теоретически предполагают наличие жизни.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD, SD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СКРежиссёр
Себастьян
Кордеро
- Актёр
Кристиан
Камарго
- АМАктриса
Анамария
Маринка
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- Актриса
Каролина
Выдра
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- Актёр
Дэн
Фоглер
- НДАктёр
Нил
Деграсс Тайсон
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- ММПродюсер
Майкл
Мехер
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- АТХудожница
Ана
Террасас
- ДУХудожница
Даниэль
Уэбб
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- ЛСМонтажёр
Ливио
Санчез
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири