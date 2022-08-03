Исчезнувшая Европа
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Исчезнувшая Европа

Исчезнувшая Европа (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.42012, Europa Report
Фантастика, Драма86 мин18+

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О фильме

Фильм повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полeта — высадиться на поверхность Европы, в подлeдном океане которой учeные теоретически предполагают наличие жизни.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезнувшая Европа»