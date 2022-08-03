Предвкушая скорое освобождение, сокамерники Вик и Дэнни продумывают план похищения, которое позволит им безбедно жить на воле. Жертвой бывших зэков становится дочь богатого бизнесмена Элис Крид. Всe идет гладко, пока пленница не начинает вести себя очень неожиданно для похитителей.

