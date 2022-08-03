Исчезновение Элис Крид (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.02009, The Disappearance of Alice Creed
Триллер, Криминал93 мин18+
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О фильме
Предвкушая скорое освобождение, сокамерники Вик и Дэнни продумывают план похищения, которое позволит им безбедно жить на воле. Жертвой бывших зэков становится дочь богатого бизнесмена Элис Крид. Всe идет гладко, пока пленница не начинает вести себя очень неожиданно для похитителей.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Триллер
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb