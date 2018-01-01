Wink
Исчезновение Элис Крид
Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезновение Элис Крид»

Режиссёры

Дж. Блэйксон

J. Blakeson
Режиссёр

Актёры

Мартин Компстон

Martin Compston
АктёрDanny
Эдди Марсан

Eddie Marsan
АктёрVic
Джемма Артертон

Gemma Arterton
АктрисаAlice Creed

Сценаристы

Дж. Блэйксон

J. Blakeson
Сценарист

Продюсеры

Адриан Стёрз

Adrian Sturges
Продюсер
Стив Кристиан

Steve Christian
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Филимонов

Актёр дубляжа
Алексей Багдасаров

Актёр дубляжа
Юлия Волкова

Актриса дубляжа

Художники

Джулиан Дэй

Julian Day
Художник

Композиторы

Марк Канэм

Marc Canham
Композитор