Интервенция
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Интервенция

Интервенция (фильм, 2007) смотреть онлайн

6.62007, Intervention
Драмы87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Эксцентричная компания непохожих друга на друга людей проводит 28 дней под одной крышей. Объединяет наших героев одно – зависимость.

Интервенция смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Интервенция»

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